Главный тренер "Баварии" Нико Ковач перед матчем 32-го тура чемпионата Германии с "Ганновером" отметил, что у соперника в этой игре будет последняя возможность сохранить шанс на выживание в элитном дивизионе. Он добавил, что это придаст сложности мюнхенцам в этой встрече.

– У команд открывается второе дыхание, – приводит пресс-служба клуба слова Ковача. – У "Ганновера" в матче с нами будет последняя возможность сохранить шанс на выживание. Это усложнит нам задачу.

Матч "Бавария" – "Ганновер" пройдет 4 мая в Мюнхене. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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