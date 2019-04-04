Нико Ковач: "Такого матча в моей карьере еще не было"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после победы над "Хайденхаймом" в 1/4 финала Кубка Германии (5:4) отметил, что игра получилась дикой.

- Красная карточка сильно повлияла на наши планы, нам пришлось перестраиваться на схему 4-4-1, чтобы вернуть компактность, - цитирует пресс-служба клуба Ковача. - Перестроившись на игру в три защитника, во втором тайме мы лучше вошли в игру, смогли ее перевернуть. Однако меня сильно разочаровывает тот факт, что мы не смогли удержать счет 4:2 и сами создали себе неприятности. Игра была дикой, очень открытой. Такая игра мне не нравится. В конце нам немного повезло, в кубке нужна удача. Такого матча в моей карьере еще не было.