Нико Ковач: "Санчеш не перейдет в "ПСЖ"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач сказал, что не планирует расставаться с полузащитником Ренату Санчешом в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports. 47-летний немецкий специалист отметил, что 21-летний португалец не перейдет в "ПСЖ"​.

– Давайте проясним ситуацию по Санчешу – он никуда не перейдет, даже в "ПСЖ", хотя парижане остаются очень заинтересованными в этой сделке. Сейчас Санчеш показывает отличную игру, я не хочу отказываться от этого футболиста. Я знаю, что у "ПСЖ" одна или две проблемы в полузащите, но это не наша проблема, – цитирует Ковача Sky Sports.

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