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Нико Ковач: «Первый тайм с «Лейпцигом» — лучшая игра «Баварии» в сезоне»

07:13
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Главный тренер «Баварии» Нико Ковач после ничьей с «Лейпцигом» в матче 4-го тура чемпионата Германии (2:2) отметил, что в первом тайме команда показала лучшую игру в этом сезоне. По его мнению, во второй половине мюнхенцы сами себе создали проблемы.

— В первом тайме мы играли сенсационно, это была пока что наша лучшая игра в текущем сезоне, — цитирует пресс-служба клуба Ковача. — Мы ничего не позволяли сопернику, но должны были извлекать больше пользы из нашего доминирования. Затем мы сами создали себе неприятности. Мы получили пенальти в свои ворота после простой потери мяча. Во втором тайме «Лейпциг» перестроился, мы должны были лучше контролировать середину поля. Таким образом игра превратилась в открытый обмен ударами. По итогу мы имеем обидный результат. У нас было больше моментов, мы хорошо играли, но, к сожалению, заработали на два очка меньше, чем рассчитывали. Мы возьмем положительные моменты из этого матча — мы показали действительно очень хорошую игру.

РБ Лейпциг — Бавария

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2019/09/stimmen-zum-topspiel-des-fc-bayern-in-leipzig

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