Главный тренер «Баварии» Нико Ковач после ничьей с «Лейпцигом» в матче 4-го тура чемпионата Германии (2:2) отметил, что в первом тайме команда показала лучшую игру в этом сезоне. По его мнению, во второй половине мюнхенцы сами себе создали проблемы.

— В первом тайме мы играли сенсационно, это была пока что наша лучшая игра в текущем сезоне, — цитирует пресс-служба клуба Ковача. — Мы ничего не позволяли сопернику, но должны были извлекать больше пользы из нашего доминирования. Затем мы сами создали себе неприятности. Мы получили пенальти в свои ворота после простой потери мяча. Во втором тайме «Лейпциг» перестроился, мы должны были лучше контролировать середину поля. Таким образом игра превратилась в открытый обмен ударами. По итогу мы имеем обидный результат. У нас было больше моментов, мы хорошо играли, но, к сожалению, заработали на два очка меньше, чем рассчитывали. Мы возьмем положительные моменты из этого матча — мы показали действительно очень хорошую игру.