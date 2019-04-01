Нико Ковач: "Нойер и Алаба могут пропустить четвертьфинал Кубка Германии"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач поделился ожиданиями перед четвертьфинальным матчем Кубка Германии с "Хайденхаймом", а также отметил, что голкипер и капитан команды Мануэль Нойер и защитник Давид Алаба получили мышечные травмы, которые могут помешать футболистам принять участие в предстоящей встрече, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

– "Бавария" в предвкушении этой недели. Разочарование от результата на выходных уже в прошлом. К сожалению, в матче с "Фрайбургом" мы добились не того результата, который я себе представлял. Но это не означает, что неделя не может завершиться хорошо. Участие Мануэля Нойера и Давида Алабы, у которых возникли мышечные проблемы, также под вопросом. Оба тренировались сегодня, они идут на поправку, но не более, – приводит слова Ковача пресс-служба "Баварии".

Матч пройдет 3 апреля на стадионе "Альянц Арена", начало – в 19.30 (мск).

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