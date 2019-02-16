Нико Ковач: "Не могу припомнить, когда в последний раз "Бавария" так быстро пропускала"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после победы над "Аугсбургом" в матче 22-го тура чемпионата Германии (3:2) отметил, что команда плохо вошла в игру. Тем не менее, по его словам, победа заслуженна.

- Мы плохо вошли в игру, - цитирует пресс-служба клуба Ковача. - Даже не могу припомнить, когда в последний раз команда так быстро пропускала. Это было очень неприятно. Но мы показали бойцовский характер, во втором тайме мы уже больше контролировали игру. В целом это заслуженная трудовая победа. Возможно, некоторые футболисты были уже мысленно в Ливерпуле. Это не есть хорошо, но их можно понять.