Нико Ковач: "Нас радует тот факт, что мы снова первые. Комплимент команде"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после победы над "Майнцем" в матче 26-го тура чемпионата Германии (6:0) отметил, что его команда играла креативно и создала много моментов. Он также добавил, что мюнхенцы радуются, что снова на первом месте.

– Комплимент команде, – приводит пресс-служба клуба слова Ковача. – Нас радует тот факт, что мы снова первые. Сегодня мы играли очень креативно и создали очень много хороших моментов. В общем и целом счет заслуженный. Теперь мы можем спокойно и сосредоточенно поработать две недели, пока длится перерыв на матчи сборных.

"Бавария" с 60 очками занимает 1-е место в турнирной таблице. "Майнц" располагается на 13-й строчке, имея в активе 30 баллов.

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