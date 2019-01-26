Нико Ковач: "Мы должны оказывать давление на Дортмунд и поэтому не имеем права никого недооценивать"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач накануне матча 19-го тура чемпионата Германии со "Штутгартом" отметил, что мюнхенцы хотят продолжить погоню за лидирующей дортмундской "Боруссией". Команда Люсьена Фавра опережает команду Ковача, идущую на второй строчке, на 6 очков.

– Мы хотим одержать победу, мы хотим продолжить погоню, – приводит пресс-служба клуба слова Ковача. – Мы должны оказывать давление на Дортмунд и поэтому не имеем права никого недооценивать. Если мы покажем такую же игру, как в первом тайме против "Хоффенхайма", то я уверен, что мы уйдем с поля победителями

Матч пройдет в воскресенье, 27 января в Мюнхене. Начало - 17:30.

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