Бывший главный тренер «Баварии» Нико Ковач может возглавить «Герту» следующим летом, сообщает Kicker.

На этой неделе берлинский клуб расстался Анте Човичем и пригласил на его место Юргена Клинсманна. Однако контракт с бывшим тренером сборной Германии рассчитан лишь до конца сезона.

«Герта» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице бундеслиги, набрав 11 очков после 12 туров.

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