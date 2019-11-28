Нико Ковач может возглавить «Герту» следующим летом
28 ноября 2019, 16:40
Бывший главный тренер «Баварии» Нико Ковач может возглавить «Герту» следующим летом, сообщает Kicker.
На этой неделе берлинский клуб расстался Анте Човичем и пригласил на его место Юргена Клинсманна. Однако контракт с бывшим тренером сборной Германии рассчитан лишь до конца сезона.
«Герта» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице бундеслиги, набрав 11 очков после 12 туров.
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