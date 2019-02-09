Нико Ковач: "Маловероятно, что Нойер сыграет с "Шальке"

Главный тренер "Баварии" Мануэль Нойер - о матче 21-го тура чемпионата Германии с "Шальке".

- Команда показала характер в кубковом матче. 120 минут не стали для нас проблемой, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Команда продемонстрировала отличный настрой, сплоченность и желание сражаться. То же самое я ожидаю и в субботу. Хорошо, что после кубкового матча у нас нет травмированных. Нойер? Футболист должен всегда сам решать, может ли он играть. Против "Герты" Ману не смог выйти на поле, завтра, скорее всего, тоже не сможет. Ввиду предстоящего матча с "Ливерпулем" мы не хотим рисковать. Я всегда говорил, что Хамес Родригес невероятно хороший футболист. Когда он здоров и в форме, то играет так, как в Берлине. Это было классно! Такая игра является лучшим аргументом в пользу его включения в состав.

Матч начнется в 20.30 по московскому времени.

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