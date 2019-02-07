Нико Ковач: "Герта" оборонялась почти всей командой. Было непросто забить"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после победы над "Гертой" в 1/8 финала Кубка Германии отметил, что встреча получилась тяжелой. По его словам, это важная победа.

- Это был тяжелый матч, - цитирует пресс-служба клуба Ковача. - Никому не хочется играть 120 минут, но если в итоге ты побеждаешь, то, конечно, очень рад этому. "Герта" оборонялась почти всей командой. Было непросто забить. Это важная победа. Начинать английскую неделю с поражения не очень хорошо. Посмотрим, что принесет нам жеребьека.