Нико Ковач: "Фрайбург" играет очень агрессивно, нам придется отдать все силы"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач - о матче с "Фрайбургом" в 27-м туре чемпионата Германии.

- "Фрайбург" играет очень агрессивно, они много бегают и всегда отдают все силы борьбе. Это означает, что мы должны приложить все силы. Это будет интересная игра. Мы хотим победить и подойти к матчу с Дортмундом в качестве лидера таблицы, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Все, за исключением Арьена Роббена и Альфонсо Дэйвиса, здоровы и пребывают в хорошей форме. Арьен чувствует, что еще не готов работать вместе с командой. Я желаю ему и себе, чтобы он еще мог провести несколько матчей в этом сезоне.

Матч "Фрайбург" - "Бавария" начнется в 17.30 по московскому времени.

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