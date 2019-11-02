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Нико Ковач: «Даже вдесятером нельзя проигрывать со счетом 1:5»

21:07
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Главный тренер «Баварии» Нико Ковач раскритиковал игру команды в матче 10-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:5).

— Мы хорошо начали игру, но уже через восемь минут все наши планы были разрушены. Сложно, когда играешь 80 минут в меньшинстве, — приводит слова тренер Kicker.

Но игра пошла совсем не так, как мы хотели. Даже вдесятером нельзя проигрывать со счетом 1:5.

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