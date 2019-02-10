Нико Ковач: "Бавария" заслужила победу над "Шальке"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после матча чемпионата Германии против "Шальке" (3:1) отметил, что команда хорошо провела первый тайм. Также он подчеркнул, что мюнхенцы усвоили урок дортмундской "Боруссии", которая в игре с "Хоффенхаймом" вела в счете 3:0 до 75-й минуты и упустила победу.

- Я считаю, что в первом тайме мы показали действительно очень хорошую игру, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Ковача. - Во втором тайме эпизодами мы тоже играли хорошо. Но было заметно, что посреди недели мы отыграли 120 минут. Сегодня это было видно и в Дортмунде. Когда после 75 минут ты ведешь 3:0, подобное не должно происходить. Так что мы были предупреждены. Но я считаю, что мы победили полностью заслуженно.