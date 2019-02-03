Нико Ковач: "Бавария" не должна была проиграть "Байеру", матч должен был завершиться вничью"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал поражение в матче 20-го тура чемпионата Германии против "Байера" (1:3). По его мнению, итоговый счет не соответствует тому, что было на поле.

- Итоговый счет не соответствует тому, что было на поле, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Игра была очень интенсивной. В первом тайме мы играли хорошо, "Байер" почти ничего не показывал. Мы должны были решать все вопросы. Мы не должны были проиграть в этом матче, он должен был завершиться вничью. Футболисты "Байера" нанесли четыре удара и забили три гола. Мы хотели компактно располагаться, но допустили в этом компоненте несколько ошибок".

"Байер" набрал 30 очков и поднялся на шестое место турнирной таблицы Бундеслиги. "Бавария" упала на третью строчку.

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