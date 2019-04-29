Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после ничьей с "Нюрнбергом" в 31-м туре чемпионата Германии (1:1) отметил, что соперник заслужил очко. Также он разочарован, что не удалось оторваться от "Боруссии" на 4 очка. Отрыв мюнхенцев от второго места сейчас составляет 2 балла.

– Было заметно, что в среду у нас был тяжелый матч в кубке, – цитирует пресс-служба клуба Ковача. – Также стоит отметить, что атмосфера на стадионе была очень хорошей и футболисты "Нюрнберга" играли чрезвычайно хорошо. Зрители гнали свою команду вперед. Соперник бился за каждый мяч, на протяжении 90 минут они играли со всей страстью, отчаянно оборонялись. Они заработали это очко. Сегодня у нас были моменты, но тем не менее мы должны быть счастливы, что смогли увезти одно очко. Сегодня нам было тяжело, потому что "Нюрнберг" играл хорошо, а также потому, что мы не смогли подойти к матчу в своей нормальной форме. Это очень досадно, так как сегодня мы могли оторваться от "Боруссии" на четыре очка.