Нико Ковач: "Бавария" добилась большого успеха"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач - о победе в чемпионате Германии. В последнем туре его команда обыграла "Айнтрахт" (5:1).

- Спасибо команде и нашим болельщикам. Мы добились большого успеха. Осенью мы отставали на девять очков - поэтому я от всей души поздравляю парней. Я очень счастлив, но в то же время совершенно истощен. Надеюсь, что на следующей неделе мы сможем прибавить. Перед матчем я слышал, что до сегодняшнего дня только великий Кайзер (Франц Беккенбауэр - прим. "СЭ".) становился чемпионом Германии в составе "Баварии" в качестве игрока и тренера. Но это второстепенно. Я хотел бы поздравить "Айнтрахт" с выходом в Лигу Европы. Футбол означает эмоции, это самое лучшее, что есть в футболе. Поэтому я хотел бы поблагодарить болельщиков. Мы знали, что "Айнтрахту" нужно каждое очко и знали, что Дортмунд к перерыву вел в счете. Ввиду нашего сезона мы были предупреждены. После 2:1 мы были рады. Было ясно, что мы получим в дальнейшем свободное пространство, и в итоге мы его хорошо использовали.

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