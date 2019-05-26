Нико Ковач: "Бавария" будет праздновать как следует"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач - о победе над "РБ Лейпциг" (3:0) в финале Кубка Германии. Дубль в составе победителей сделал Роберт Левандовски.

- Как и ожидалось, "Лейпциг" оказался тяжелым соперником. Они провели очень хороший второй круг. Это было особенно заметно в первые 30 минут. Ману (Нойер) дважды оставлял нас в игре, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Однако в целом мы одержали заслуженную победу. "Бавария" сегодня определенно будет праздновать как следует. Сегодня мы сами вознаградили себя за нашу работу.

Все о немецком футболе - здесь.