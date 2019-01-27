Нико Ковач: "35 минут первого тайма "Бавария" не играла"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал домашнюю победу над "Штутгартом"​ (4:1) в рамках 19-го тура чемпионата Германии, сообщает официальный сайт мюнхенской команды.

– "Бавария" хорошо вошла в игру, быстро открыла счет. Однако затем 35 минут мы вообще не играли. Футболисты были слишком медленными, "Штутгарт" при этом плотно оборонялся и поэтому нам не удалось пробить этот блок. Во втором тайме мы играли намного лучше. Получалось играть быстрее, более вертикально и в итоге смогли реализовать наш индивидуальный класс. Нам часто удавалось оказываться за оборонительной линией соперника. Мы создали много голевых моментов и поэтому победили заслуженно. Теперь все это уже в прошлом, надо двигаться дальше!​ – приводит слова Ковача пресс-служба "Баварии".

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