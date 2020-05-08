Невен Суботич: «Ситуация ненадежна. Когда бы мы ни возобновили сезон, будет слишком рано»

Защитник «Униона» Невен Суботич поделился мнением о том, что чемпионат Германии-2019/20, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 16 мая.

— Ситуация сейчас очень ненадежна, — приводит BBC слова Суботича. — Будет очень много рискованных решений и попыток завершить сезон с минимумом потерь. — Я критически отношусь к тому, что сейчас происходит, но понимаю, что ситуация очень непроста для всех. Мы все хотим, чтобы все стало, как прежде, чтобы не волноваться ни о чем, но я думаю, что в ближайшие месяцы это просто невозможно. Неважно, когда бы мы ни возобновили сезон, все равно будет слишком рано. Даже если пройдет несколько месяцев.

По последним данным Worldometers, в Германии 169 430 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 7 392 летальных исхода, 141 700 человек выздоровели.