Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола может вернуться в «Баварию». Он возглавлял мюнхенский клуб с 2013 по 2016 год. После увольнения Нико Ковача обязанности наставника команды исполняет Ханс-Дитер Флик.

— Если «Бавария» хочет играть во владение, то нет лучшего решения, чем Гвардьола, — цитирует Маттеуса Bild. — Это было бы победой для мюнхенской «Баварии» и для бундеслиги.

Гвардьола может вернуться в «Баварию»