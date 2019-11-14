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«Нет лучшего решения». Лоттар Маттеус — о возможном возвращении в «Баварию» Гвардьолы

15:00
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Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола может вернуться в «Баварию». Он возглавлял мюнхенский клуб с 2013 по 2016 год. После увольнения Нико Ковача обязанности наставника команды исполняет Ханс-Дитер Флик.

— Если «Бавария» хочет играть во владение, то нет лучшего решения, чем Гвардьола, — цитирует Маттеуса Bild. —  Это было бы победой для мюнхенской «Баварии» и для бундеслиги.

Гвардьола может вернуться в «Баварию»

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