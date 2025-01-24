Немецкий футбольный союз продлил контракт с Нагельсманном до 2028 года
Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о продлении контракта с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном.
Соглашение рассчитано до 31 июля 2028 года. Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии с 9 июня по 9 июля.
Изначально контракт 37-летнего тренера был рассчитан до завершения чемпионата мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Сборную Германии Нагельсманн возглавляет с сентября 2023 года. Под его руководством команда провела 19 матчей, одержала 11 побед, 5 раз сыграла вничью и 3 раза проиграла.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|18
|14
|3
|1
|56-15
|45
|
2
|Байер
|18
|12
|5
|1
|44-24
|41
|
3
|Айнтрахт Ф
|18
|11
|3
|4
|42-24
|36
|
4
|Штутгарт
|18
|9
|5
|4
|36-26
|32
|
5
|РБ Лейпциг
|18
|9
|4
|5
|32-27
|31
|
6
|Майнц
|18
|8
|4
|6
|31-23
|28
|
7
|Вольфсбург
|18
|8
|3
|7
|40-32
|27
|
8
|Фрайбург
|18
|8
|3
|7
|25-34
|27
|
9
|Вердер
|18
|7
|5
|6
|31-34
|26
|
10
|Боруссия Д
|18
|7
|4
|7
|32-31
|25
|
11
|Боруссия М
|18
|7
|3
|8
|27-29
|24
|
12
|Аугсбург
|18
|6
|4
|8
|21-33
|22
|
13
|Унион Б
|18
|5
|5
|8
|16-24
|20
|
14
|Ст-Паули
|18
|5
|2
|11
|14-21
|17
|
15
|Хоффенхайм
|18
|4
|5
|9
|23-35
|17
|
16
|Хайденхайм
|18
|4
|2
|12
|23-38
|14
|
17
|Хольштайн
|18
|3
|2
|13
|26-46
|11
|
18
|Бохум
|18
|2
|4
|12
|17-40
|10
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.01
|22:30
|
Вольфсбург – Хольштайн
|- : -
|25.01
|17:30
|
Аугсбург – Хайденхайм
|- : -
|25.01
|17:30
|
Боруссия Д – Вердер
|- : -
|25.01
|17:30
|
Фрайбург – Бавария
|- : -
|25.01
|17:30
|
Майнц – Штутгарт
|- : -
|25.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|- : -
|25.01
|20:30
|
Боруссия М – Бохум
|- : -
|26.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
|- : -
|26.01
|19:30
|
Ст-Паули – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|16
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Патрик Шик
Байер
|12
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|8
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|15
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|15
|1
|5
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|15
|1
|4
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