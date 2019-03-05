Немецкий футбольный союз подтвердил, что Мюллер, Хуммельс и Боатенг не будут вызываться в сборную

Немецкий футбольный союз на своей официальной странице в Инстаграме сообщил о решении главного тренера сборной Германии Йоахима Лева больше не вызывать в национальную команду трех игроков "Баварии": хавбека Томаса Мюллера, а также защитников Матса Хуммельса и Джерома Боатенга. Ранее 59-летний специалист рассказал об этом журналу Bild.

- Йоахим Лев планирует будущее без Мюллера, Хуммельса и Боатенга. Тренер рассказал об этом во вторник в Мюнхене, - сообщается в Инстаграме Немецкого футбольного союза.

Напомним, Мюллер, Хуммельс и Боатенг в составе сборной Германии становились чемпионами мира в 2014 года.

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