Немецкий футбольный союз обсудит с Фликом работу в сборной
20:00
Немецкий футбольный союз обсудит с Хансом-Дитером Фликом назначение на пост главного тренера сборной Германии.
«Флик пользуется большим уважением в Союзе. Мы можем подтвердить, что проведем переговоры с ним и с ответственными лицами в «Баварии», — отметили в пресс-службе организации в интервью Kicker.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер мюнхенцев — один из ведущих претендентов на то, чтобы сменить Йоахима Лева во главе национальной команды.
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