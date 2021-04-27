Немецкий футбольный союз обсудит с Фликом работу в сборной

Немецкий футбольный союз обсудит с Хансом-Дитером Фликом назначение на пост главного тренера сборной Германии.

«Флик пользуется большим уважением в Союзе. Мы можем подтвердить, что проведем переговоры с ним и с ответственными лицами в «Баварии», — отметили в пресс-службе организации в интервью Kicker.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер мюнхенцев — один из ведущих претендентов на то, чтобы сменить Йоахима Лева во главе национальной команды.