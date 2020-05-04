Немецкая футбольная лига осудила поведение Калу, проигнорировавшего меры предосторожности

Немецкая футбольная лига (DFL) в своем Twitter опубликовала заявление в связи с поведением форварда «Герты» Саломона Калу.

«Кадры с Саломоном Калу из кабинета врача «Герты» абсолютно неприемлемы, — говорится в заявлении. — Толерантности к этому быть не может, особенно когда другие клубы и игроки придерживаются ограничений, потому что они поняли серьезность ситуации».

Die Bilder von Salomon #Kalou aus der Kabine von Hertha BSC sind absolut inakzeptabel. Hierf?r kann es keine Toleranz geben — auch mit Blick auf Spieler und Clubs, die sich an die Vorgaben halten, weil sie die Ernsthaftigkeit der Situation erfasst haben. — DFL Deutsche Fu?ball Liga (@DFL_Official) May 4, 2020

Футболист демонстративно нарушал меры предосторожности во время тестирования команды на коронавирус и транслировал это через Facebook. Так, он здоровался с одноклубниками рукопожатием или прикосновением кулаков. Также игрок в прямом эфире транслировал процесс тестирования.

Когда у врача был защитник «Герты» Джордан Торунарига, Калу, несмотря на просьбы медработника, подошел слишком близко к ним. Врач попросил его удалить видео, на что игрок сказал, что он «просто шутит».

Позднее видео все же было удалено, но его успели заметить журналисты. Кроме того, во время трансляции Калу, по всей видимости, в нецензурной форме выражал недовольство сокращением зарплаты на 11 процентов.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 590 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 249 014 человек умерли, выздоровел — 1 165 871.