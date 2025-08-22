Немцы станут проводить встречи судей с капитанами и тренерами за 70 минут до игры

Как сообщила Германская футбольная лига, перед каждым матчем чемпионата и первенства страны решено проводить совещания с участием судей, тренеров и капитанов команд. Они будут проходить в судейских и начинаться за 70 минут до стартового свистка.

Немцы рассчитывают, что такие встречи позволят обмениваться полезными мнениями и налаживать взаимоотношения.

Кроме того, судьи продолжат объявлять свои решения после ВАР-вмешательств в играх двух лиг. В прошлом сезоне это осуществлялось только на девяти стадионах. Теперь соответствующее оборудование разместят на всех 36 аренах. В чемпионате Германии рефери станут делать объявления с 1-го тура, в первенстве страны — с 9-го.