Немцы против возобновления сезона. Что скажет Меркель?

По итогам опроса, проведенного от имени Deutsche Welle, выяснилось, что значительно уменьшилось число граждан Германии, выступающих за возобновление футбольных матчей без зрителей. Сейчас только треть поддерживают доигровку сезона, а половина респондентов против «игр-призраков». В начале апреля все было наоборот: за возвращение футбола проголосовали 52 %, против — 30.

Сегодня должна пройти видеоконференция канцлера Ангелы Меркель с кабинетом министров и главами федеральных земель. Как заявлял официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, не стоит надеяться, что примут какие-то важные решения. Скорее, пройдут консультации по нормализации жизни в стране. Чего-либо более серьезного от властей нужно ждать 6 мая. (Александр Бобров)