Негельсман рад, что Мюллер вернулся в «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о полузащитнике Томасе Мюллере.

«Томас — важный игрок для «Баварии» и для меня. Он отдает много голевых передач и очень креативен. Томас производит очень хорошее впечатление. У нас много игр, и нам нужен каждый игрок. Я определенно рассчитываю на него. Он нужен нам, и мы рады, что он вернулся. Томас может играть на позиции «десятки» и в качестве нападающего. Он может играть на большем количестве позиций, но эти две подходят ему больше всего. У него важная центральная роль, потому что он очень креативен. Вероятно, он будет играть на какой-либо из этих двух позиций», — приводит слова Нагельсмана аккаунт «Bayern & Germany» в соцсетях.

33-летний немец выступает за «Баварию» с июля 2009 года. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб 15 матчей, забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.