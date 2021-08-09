Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Германия

Нападающий «Вердера» перешел в «Норвич»

22:51
Джошуа Саджент. Фото ФК «Норвич».
Джошуа Саджент. Фото ФК «Норвич».
Теги:

Нападающий «Вердера» Джошуа Саджент продолжит карьеру в английской премьер-лиги. Он подписал контракт с «Норвичем», сообщает сайт команды.

Нападающий сборной США заключил соглашение с «канарейками» до 2025 года.

В этом сезоне он уже успел провести два матча во второй бундеслиге, в которых забил два мяча.

В прошлом сезоне на счету 21-летнего форварда 5 голов и 2 голевые передачи в 32 матчах бундеслиги.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Белорусская ассоциация гимнастики — о России: «Псевдовеликие вы наши, снимите корону»
Шестеркин заключил рекордный для вратарей контракт в истории НХЛ
«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
Дина Аверина: «Если захотим, вернемся, если нет — значит, нет»
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд