Нападающий «Вердера» перешел в «Норвич»

Нападающий «Вердера» Джошуа Саджент продолжит карьеру в английской премьер-лиги. Он подписал контракт с «Норвичем», сообщает сайт команды.

Нападающий сборной США заключил соглашение с «канарейками» до 2025 года.

В этом сезоне он уже успел провести два матча во второй бундеслиге, в которых забил два мяча.

В прошлом сезоне на счету 21-летнего форварда 5 голов и 2 голевые передачи в 32 матчах бундеслиги.