Нападающий «Вердера» перешел в «Норвич»
22:51
Нападающий «Вердера» Джошуа Саджент продолжит карьеру в английской премьер-лиги. Он подписал контракт с «Норвичем», сообщает сайт команды.
Нападающий сборной США заключил соглашение с «канарейками» до 2025 года.
В этом сезоне он уже успел провести два матча во второй бундеслиге, в которых забил два мяча.
В прошлом сезоне на счету 21-летнего форварда 5 голов и 2 голевые передачи в 32 матчах бундеслиги.
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