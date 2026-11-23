Фюллькруг повторил рекорд Клозе по голам за «Вердер» в первых десяти турах Бундеслиги

Нападающий «Вердера» Никлас Фюллькруг повторил клубный рекорд по количеству голов за первые десять туров одного сезона Бундеслиги. 22 ноября форвард довел свой показатель до десяти мячей, отличившись в домашнем матче с «Гамбургом». Бременцы выиграли северное дерби со счетом 4:0.

Как сообщил сайт Бундеслиги, ранее десять голов к завершению десятого тура за «Вердер» забивал Мирослав Клозе в сезоне-2005/06. Фюллькруг повторил именно клубное достижение на стартовом отрезке, а не абсолютный рекорд немецкого чемпионата.

Победу «Вердеру» принесли четыре мяча после перерыва. На 55-й минуте счет открыл Марко Фридль, затем Джастин Нджинма оформил дубль на 66-й и 70-й минутах. Фюллькруг установил окончательный счет на второй добавленной минуте, нанеся мощный удар из-за штрафной в верхний угол ворот.

Ранее нападающий отметился голевой передачей на первый мяч Нджинмы. В первой половине встречи сам Фюллькруг дважды был близок к голу, а во втором тайме попал в штангу. Победа позволила бременцам приблизиться к зоне Лиги чемпионов на расстояние трех очков. По итогам десяти туров Фюллькруг остается лучшим снайпером Бундеслиги с десятью забитыми мячами.