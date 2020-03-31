Нападающий «Гента» Дэвид может перейти в «Боруссию Д»

Нападающий «Гента» Джонатан Дэвид может оказаться в «Боруссии Д», сообщает Goal.com.

По информации источника, сам 20-летний канадец хочет продолжить карьеру в Германии, а дортмундский клуб — главный претендент на игрока. Ранее сообщалось, что им также заинтересованы «Лейпциг» и «Арсенал».

В сезоне-2019/20 Дэвид забил 23 гола и 10 результативных передач в 40 матчах за «Гент» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость канадца в 25 миллионов евро.