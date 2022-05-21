Холанн подарил часы всем игрокам, тренерам и персоналу «Боруссии», потратив около 600 тысяч евро

Нападающий Эрлин Холанн, переходящий из «Боруссии» в «Манчестер Сити», подарил всем игрокам и тренерам дортмундского клуба часы стоимостью от 13 000 до 15 000 евро, сообщает Goal со ссылкой на Bild.

По информации источника, часы доставили в Германию на двух лимузинах из Нидерландов. При этом была проведена персональная примерка для каждого члена «Боруссии».

Отмечается, что все часы подарили в специальной коробке, украшенной тремя фотографиями: с игровым номером 21-летнего норвежца, с самим нападающим в праздничной позе и с Холанном с Кубком Германии в руках.

Также подарки получили более 20 сотрудников клуба — физиотерапевты, повара и консультанты. Им игрок подарил часы стоимостью от 7000 до 9500 евро.

В общей сложности на прощальные подарки Холанн потратил почти 600 тысяч евро.