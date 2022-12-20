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Сегодня, 18:22

Нападающий «Боруссии» Аллер вернется к тренировкам в январе 2023 года

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер в скором времени вернется к тренировкам в немецком клубе, сообщает Bild.

По данным источника, восстановление 28-летнего форварда после второй операции, которая была в конце ноября, проходит хорошо. Ожидается, что Аллер приступит к тренировкам в январе 2023 года.

Сообщается, что футболист займется не только силовыми тренировками, но и будет выполнять простые упражнения с мячом, так как рассчитывает вернуться в оптимальную физическую форму в короткие сроки.

Прошлым летом 28-летний ивуариец перешел в «Боруссию» из «Аякса» за 35 миллионов евро. В июле у игрока была выявлена злокачественная опухоль яичка, и ему была сделана операция.

Источник: Bild
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
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Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

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Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

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Марко Фридль

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