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Сегодня, 19:05

Нападающий дортмундской «Боруссии» Мукоко отреагировал на новость о том, что он отказался от нового контракта с клубом

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко резко отреагировал на новость о том, что он отказался от нового контракта с немецкой командой.

«Я никогда не буду мириться с такой ложью, я просто в шоке. Этим людям должно быть стыдно. Я полностью сфокусирован на второй части сезона с дортмундской «Боруссией». Я никогда не буду значить больше, чем клуб», — цитирует Мукоко итальянский журналист Фабрицио Романо.

Нынешнее соглашение рассчитано до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне 18-летний Мукоко в составе «шмелей» провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть ассистов.

ФК Боруссия (Дортмунд)
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«Боруссия» сделала Мукоко окончательное предложение по новому контракту. Дортмундцы больше не намерены улучшать свое предложение

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 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
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 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
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 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
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 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
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 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
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 Байер 15 5 3 7 25-26 18
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 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
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 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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РБ Лейпциг – Бавария
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Айнтрахт Ф – Шальке
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Штутгарт – Майнц
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Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
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РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

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Боруссия М

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П
Рандаль Коло Муани

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Алассан Плеа

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Боруссия М

 7
Доминик Собослои

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РБ Лейпциг

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Марко Фридль

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