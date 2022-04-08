Холанн не планирует переходить в «МЮ». Он думает о переходе в «Сити» из-за Гвардиолы

Нападающий «Боруссии» Холанн не планирует переходить в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн не планирует переходить в «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.

По информации источника, 21-летний норвежец считает, что английский клуб не соответствуют его амбициям.

Отмечается, что нападающему интересен вариант с переходом в «Манчестер Сити» к тренеру Хосепу Гвардиоле.

При этом «Манчестер Юнайтед» готов повторить любое предложение по Холанну с финансовой точки зрения.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал 5 результативных передач в 24 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.