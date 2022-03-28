Нападающий «Байера» Адли выбыл до конца сезона из-за разрыва сухожилия в правом бедре

Нападающий «Байера» Амин Адли выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает официальный сайт леверкузенского клуба.

21-летний игрок француз получил разрыв сухожилия в правом бедре в матче отборочного турнира чемпионата Европы со сборной Фарерских островов (2:0).

В нынешнем сезоне Адли забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 35 матчах за «Байер». Контракт нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.