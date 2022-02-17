Мюллер — лучший игрок бундеслиги в январе
Мюллер признан лучшим игроком бундеслиги в январе
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер признан лучшим игроком бундеслиги в январе, сообщает официальный сайт турнира.
В прошедшем месяце 32-летний немец забил один мяч и отдал три результативные передачи в трех играх бундеслиги.
В нынешнем сезоне на счету нападающего 10 голов и 21 передача в 32 встречах за «Баварию» во всех турнирах.
Контракт Мюллера с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|22
|17
|1
|4
|70-25
|52
|
2
|Байер
|22
|12
|5
|5
|58-36
|41
|
3
|Боруссия Д
|22
|15
|1
|6
|57-36
|46
|
4
|РБ Лейпциг
|22
|10
|4
|8
|43-27
|34
|
5
|Хоффенхайм
|22
|10
|4
|8
|43-34
|34
|
6
|Фрайбург
|22
|9
|7
|6
|34-25
|34
|
7
|Майнц
|22
|9
|4
|9
|31-24
|31
|
8
|Айнтрахт Ф
|22
|8
|7
|7
|33-34
|31
|
9
|Унион Б
|22
|9
|7
|6
|29-30
|34
|
10
|Кельн
|22
|8
|8
|6
|34-37
|32
|
11
|Бохум
|22
|8
|4
|10
|24-32
|28
|
12
|Арминия
|22
|4
|10
|8
|21-29
|22
|
13
|Боруссия М
|22
|7
|5
|10
|30-40
|26
|
14
|Вольфсбург
|22
|8
|3
|11
|23-33
|27
|
15
|Аугсбург
|22
|5
|7
|10
|24-38
|22
|
16
|Штутгарт
|22
|4
|6
|12
|26-42
|18
|
17
|Герта
|22
|6
|5
|11
|24-45
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|22
|3
|4
|15
|20-57
|13
Результаты / календарь
1 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.02
|22:30
|
Майнц – Байер
|- : -
|19.02
|17:30
|
Арминия – Унион Б
|- : -
|19.02
|17:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|19.02
|17:30
|
Вольфсбург – Хоффенхайм
|- : -
|19.02
|17:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.02
|20:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.02
|17:30
|
Бавария – Гр. Фюрт
|- : -
|20.02
|19:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|20.02
|21:30
|
Герта – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|26
|
|
Патрик Шик
Байер
|19
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|19
|1
|2
|
|
Роберт Андрих
Байер
|18
|1
|4
|
|
Александр Хак
Майнц
|18
|1
|4
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