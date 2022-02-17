Нападающий «Баварии» Томас Мюллер признан лучшим игроком бундеслиги в январе, сообщает официальный сайт турнира.

В прошедшем месяце 32-летний немец забил один мяч и отдал три результативные передачи в трех играх бундеслиги.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 10 голов и 21 передача в 32 встречах за «Баварию» во всех турнирах.

Контракт Мюллера с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.