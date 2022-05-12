Левандовски не продлит контракт с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на прошлой неделе сообщил руководству мюнхенского клуба, что не подпишет новый контракт, сообщает Sport1.de.

По информации источника, в сложившейся ситуации «Бавария» может рассмотреть вариант с продажей 33-летнего поляка во время летнего трансферного окна.

Отмечается, что начальный этап переговоров между агентом нападающего Пини Захави и мюнхенским клубом прошел неудачно. При этом Левандовски еще несколько месяцев назад решил, что хочет сменить клуб.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 49 мячей в 45 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенцами рассчитан до 30 июня 2023 года.