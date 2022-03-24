Левандовски хочет перейти в «Барселону». Клуб готов предложить нападающему четырехлетний контракт

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет перейти в «Барселону», сообщает Diario Sport 24 марта.

По информации источника, 33-летний поляк хочет сменить обстановку и считает, что сейчас подходящее время для этого.

Отмечается, что каталонский клуб готов предложить нападающему контракт на четыре года.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 45 мячей и отдал 4 результативные передачи в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.