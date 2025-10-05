Кейн — о травме в матче с «Айнтрахтом»: «Через пару дней все должно наладиться»
Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал информацию о своей травме.
На 85-й минуте игры 6-го тура бундеслиги с «Айнтрахтом» (3:0) Кейн покинул поле прихрамывая. Позднее ему наложили лед на голеностоп. В этой игре Кейн забил гол на 27-й минуте.
«Через пару дней все должно наладиться. Я вернусь к тренировкам», — цитирует 32-летнего футболиста Sky Germany.
Сборная Англии 14 октября сыграет с командой Латвии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|6
|6
|0
|0
|25-3
|18
|
2
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-4
|14
|
3
|РБ Лейпциг
|6
|4
|1
|1
|8-8
|13
|
4
|Байер
|6
|3
|2
|1
|12-8
|11
|
5
|Кельн
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|
6
|Айнтрахт Ф
|6
|3
|0
|3
|17-16
|9
|
7
|Штутгарт
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
8
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
9
|Хоффенхайм
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|
10
|Вердер
|6
|2
|1
|3
|9-14
|7
|
11
|Ст-Паули
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
12
|Унион Б
|6
|2
|1
|3
|8-13
|7
|
13
|Аугсбург
|6
|2
|0
|4
|11-13
|6
|
14
|Вольфсбург
|6
|1
|2
|3
|8-10
|5
|
15
|Гамбург
|5
|1
|2
|2
|2-8
|5
|
16
|Майнц
|5
|1
|1
|3
|5-6
|4
|
17
|Хайденхайм
|5
|1
|0
|4
|4-10
|3
|
18
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|5-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|0 : 1
|4.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|3 : 1
|4.10
|16:30
|
Байер – Унион Б
|2 : 0
|4.10
|16:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|1 : 1
|4.10
|16:30
|
Вердер – Ст-Паули
|1 : 0
|4.10
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|0 : 3
|5.10
|16:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|5.10
|18:30
|
Гамбург – Майнц
|- : -
|5.10
|20:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|11
|
|
Луис Диас
Бавария
|5
|
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|5
|П
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Луис Диас
Бавария
|4
|
|
Джейми Левелинг
Штутгарт
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|3
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Пауль Небель
Майнц
|3
|1
|1
Новости