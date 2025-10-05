Футбол
Сегодня, 08:13

Кейн — о травме в матче с «Айнтрахтом»: «Через пару дней все должно наладиться»

Павел Лопатко

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал информацию о своей травме.

На 85-й минуте игры 6-го тура бундеслиги с «Айнтрахтом» (3:0) Кейн покинул поле прихрамывая. Позднее ему наложили лед на голеностоп. В этой игре Кейн забил гол на 27-й минуте.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус Жуниор празднует первый гол в&nbsp;матче с &laquo;Вильярреалом&raquo; (3:1) 4&nbsp;октября 2025 года.Винисиус и Мбаппе вернули «Реалу» лидерство, победа «МЮ» отменила отставку Аморима, у Кейна новый рекорд в «Баварии»

«Через пару дней все должно наладиться. Я вернусь к тренировкам», — цитирует 32-летнего футболиста Sky Germany.

Сборная Англии 14 октября сыграет с командой Латвии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Харри Кейн
Сборная Англии по футболу
ФК Бавария
Главный тренер «Айнтрахта» Топпмеллер: «В этом сезоне никто не мог сравниться с «Баварией» по уровню»
