Кейн — о травме в матче с «Айнтрахтом»: «Через пару дней все должно наладиться»

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал информацию о своей травме.

На 85-й минуте игры 6-го тура бундеслиги с «Айнтрахтом» (3:0) Кейн покинул поле прихрамывая. Позднее ему наложили лед на голеностоп. В этой игре Кейн забил гол на 27-й минуте.

«Через пару дней все должно наладиться. Я вернусь к тренировкам», — цитирует 32-летнего футболиста Sky Germany.

Сборная Англии 14 октября сыграет с командой Латвии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.