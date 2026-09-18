Кейн быстрее всех в истории забил 100 голов в Бундеслиге — за 98 матчей

Нападающий «Баварии» Харри Кейн достиг отметки в 100 голов в Бундеслиге.

18 сентября 33-летний англичанин отличился с пенальти в матче против «Униона». Теперь на его счету 100 голов в 98 матчах. Кейн достиг этой отметки быстрее всех в истории. Ранее рекордсменом был Дитер Мюллер, который забил 100 голов за 123 игры.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. За 154 матча во всех турнирах форвард забил 151 гол и сделал 34 результативные передачи.

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