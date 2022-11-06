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Сегодня, 16:10

Шупо-Мотинг допустил продление контракта с «Баварией»

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг допустил продление контракта с мюнхенским клубом.

«Я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас. Но я очень счастлив в «Баварии» и могу представить, что останусь здесь подольше», — сказал футболист в комментарии Sky Sport Germany.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий отметился 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами в 14 матчах во всех турнирах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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19%

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ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Эрик-Максим Шупо-Мотинг
ФК Бавария
0
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Бундеслига: «Бавария» победила «Герту», «Байер» — «Унион» и другие матчи 13-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 13 8 4 1 41-12 28
2
 Унион Б 12 8 2 2 21-9 26
3
 Боруссия Д 13 8 1 4 23-15 25
4
 Фрайбург 12 7 3 2 18-13 24
5
 Айнтрахт Ф 13 7 2 4 27-21 23
6
 РБ Лейпциг 13 6 4 3 25-19 22
7
 Вердер 13 6 3 4 23-19 21
8
 Боруссия М 13 5 4 4 23-20 19
9
 Хоффенхайм 13 5 3 5 19-16 18
10
 Майнц 13 5 3 5 18-22 18
11
 Кельн 12 4 5 3 20-23 17
12
 Вольфсбург 13 4 5 4 20-19 17
13
 Аугсбург 13 4 2 7 16-23 14
14
 Штутгарт 13 2 5 6 16-24 11
15
 Герта 13 2 5 6 16-20 11
16
 Байер 12 2 3 7 16-25 9
17
 Бохум 13 2 1 10 11-35 7
18
 Шальке 13 1 3 9 12-30 6
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32 тур
33 тур
34 тур
4.11 22:30
Боруссия М – Штутгарт
 3 : 1
5.11 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 1 : 2
5.11 17:30
Боруссия Д – Бохум
 3 : 0
5.11 17:30
Герта – Бавария
 2 : 3
5.11 17:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 1 : 3
5.11 17:30
Майнц – Вольфсбург
 0 : 3
5.11 20:30
Вердер – Шальке
 2 : 1
6.11 17:30
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