Шупо-Мотинг допустил продление контракта с «Баварией»
Форвард «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг допустил продление контракта с мюнхенским клубом.
«Я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас. Но я очень счастлив в «Баварии» и могу представить, что останусь здесь подольше», — сказал футболист в комментарии Sky Sport Germany.
Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне 33-летний нападающий отметился 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами в 14 матчах во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|13
|8
|4
|1
|41-12
|28
|
2
|Унион Б
|12
|8
|2
|2
|21-9
|26
|
3
|Боруссия Д
|13
|8
|1
|4
|23-15
|25
|
4
|Фрайбург
|12
|7
|3
|2
|18-13
|24
|
5
|Айнтрахт Ф
|13
|7
|2
|4
|27-21
|23
|
6
|РБ Лейпциг
|13
|6
|4
|3
|25-19
|22
|
7
|Вердер
|13
|6
|3
|4
|23-19
|21
|
8
|Боруссия М
|13
|5
|4
|4
|23-20
|19
|
9
|Хоффенхайм
|13
|5
|3
|5
|19-16
|18
|
10
|Майнц
|13
|5
|3
|5
|18-22
|18
|
11
|Кельн
|12
|4
|5
|3
|20-23
|17
|
12
|Вольфсбург
|13
|4
|5
|4
|20-19
|17
|
13
|Аугсбург
|13
|4
|2
|7
|16-23
|14
|
14
|Штутгарт
|13
|2
|5
|6
|16-24
|11
|
15
|Герта
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
16
|Байер
|12
|2
|3
|7
|16-25
|9
|
17
|Бохум
|13
|2
|1
|10
|11-35
|7
|
18
|Шальке
|13
|1
|3
|9
|12-30
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.11
|22:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|3 : 1
|5.11
|17:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|1 : 2
|5.11
|17:30
|
Боруссия Д – Бохум
|3 : 0
|5.11
|17:30
|
Герта – Бавария
|2 : 3
|5.11
|17:30
|
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
|1 : 3
|5.11
|17:30
|
Майнц – Вольфсбург
|0 : 3
|5.11
|20:30
|
Вердер – Шальке
|2 : 1
|6.11
|17:30
|
Байер – Унион Б
|- : -
|6.11
|19:30
|
Фрайбург – Кельн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|11
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|9
|П
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|12
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|10
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|11
|1
|2
Новости