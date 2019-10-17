Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Германия

Налду рассказал о самом ярком моменте с участием Тедеско

16:45
Теги:

Экс-защитник «Шальке» Налду вспомнил самый яркий момент из работы с новым главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

— Лучший момент Тедеско в «Шальке»? 4:4 с «Боруссией» в Дортмунде, — приводит слова 37-летнего бразильца The Independent. —  Придя в раздевалку при счете 0:4 он дал игрокам 5 минут переварить случившееся, после чего собрал их вокруг и высказал мотивирующую речь. Обычно в таких ситуациях тренер врывается в раздевалку и начинает орать матом на игроков, но не Тедеско.

Он реально был спокоен! Доменико обычным тоном сказал нам, что нужно забыть все то, что случилось в первом тайме. Он общался с нами спокойно, после чего внезапно ободряюще произнес: «Выходите и забивайте им 4 гола!». Он в это действительно верил и передал веру нам. Это был магический момент.

Тедеско работал в «Шальке» с июня 2017-го по март 2019-го и занял с гельзенкирхенцами 2-е место в чемпионате. В октябре текущего года немецкий тренер возглавил «Спартак».

Опрос

проголосовало: 319
Все опросы
Как закончится первый матч «Спартака» с Тедеско — против «Рубина» в Москве?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир