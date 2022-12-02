Нагучев не исключает, что Флик продолжит тренировать Германию
Комментатор Роман Нагучев в интервью «СЭ» поделился мнением, что сборная Германии утратила ценное качество — добивать соперников.
— Куда же пропал знаменитый немецкий дух?
— В Германии тоже об этом сейчас много говорят. Но, например, Лотар Маттеус после матча с Испанией сказал, что Фюллькруг как раз возвращает немцам их футбольное достоинство. Но в целом соглашусь. Прежнего качества, когда Германия добивала соперников, не хватает.
— От Мусиалы, которому прочат великое будущее, ожидали большего?
— Это один из первых его сезонов на взрослом уровне. Объективно сложно ждать от юноши, которому еще нет и 20 лет, какой-то феерии на чемпионате мира. Да еще и в такой сложной ситуации, в которой оказалась сборная Германии. Да, конечно, он мог проявить себя лучше, но лучше могли проявить себя и все остальные. Думаю, этот ЧМ станет очень хорошим уроком. На Евро-2000 23-летний Микаэль Баллак в составе сборной Германии занял последнее место в группе, а через два года стал вице-чемпионом мира. Можно провести параллели с Мусиалой. Джамал получил сейчас ценный опыт. Юные звезды нередко начинают с поражений. Ничего страшного — жизнь продолжается.
— Значит, вы не считаете это немецкое поколение слабейшим в истории?
— Это не слабейшее поколение. Просто этому составу не хватило системности. Думаю, год пандемии негативно сказался на стройности подготовки. Во время пандемии Немецкий футбольный союз прежде всего думал о том, чтобы сохранить клубы бундеслиги — не дать умереть. Например, «Ганноверу», «Шальке», которые находились на грани банкротства. Они в итоге спаслись. И теперь следующий шаг — это развитие сборной Германии.
— А кто будет тренировать сборную? Флик дал понять, что не собирается уходить.
— Вполне реально, что он останется. Немцы проанализируют этот ЧМ и поймут, что были весьма сюрреалистичные обстоятельства, которые повлияли на такой результат. А именно — слабые 15 минут в матче с Японией и поражение испанцев в последнем туре. Думаю, очень важно дать тренеру поработать. Флик — системный специалист. В «Баварии» он это уже показал. Наверное, покажет и в сборной.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|15
|10
|4
|1
|49-13
|34
|
2
|Фрайбург
|15
|9
|3
|3
|25-17
|30
|
3
|РБ Лейпциг
|15
|8
|4
|3
|30-21
|28
|
4
|Айнтрахт Ф
|15
|8
|3
|4
|32-24
|27
|
5
|Унион Б
|15
|8
|3
|4
|24-20
|27
|
6
|Боруссия Д
|15
|8
|1
|6
|25-21
|25
|
7
|Вольфсбург
|15
|6
|5
|4
|24-20
|23
|
8
|Боруссия М
|15
|6
|4
|5
|28-24
|22
|
9
|Вердер
|15
|6
|3
|6
|25-27
|21
|
10
|Майнц
|15
|5
|4
|6
|19-24
|19
|
11
|Хоффенхайм
|15
|5
|3
|7
|22-22
|18
|
12
|Байер
|15
|5
|3
|7
|25-26
|18
|
13
|Кельн
|15
|4
|5
|6
|21-29
|17
|
14
|Аугсбург
|15
|4
|3
|8
|18-26
|15
|
15
|Штутгарт
|15
|3
|5
|7
|18-27
|14
|
16
|Герта
|15
|3
|5
|7
|19-22
|14
|
17
|Бохум
|15
|4
|1
|10
|14-36
|13
|
18
|Шальке
|15
|2
|3
|10
|13-32
|9
|20.01
|22:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|- : -
|21.01
|17:30
|
Бохум – Герта
|- : -
|21.01
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Шальке
|- : -
|21.01
|17:30
|
Штутгарт – Майнц
|- : -
|21.01
|17:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|- : -
|21.01
|17:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|- : -
|21.01
|20:30
|
Кельн – Вердер
|- : -
|22.01
|17:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|- : -
|22.01
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|12
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|13
|1
|2