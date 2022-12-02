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Сегодня, 19:30

Нагучев не исключает, что Флик продолжит тренировать Германию

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Роман Нагучев в интервью «СЭ» поделился мнением, что сборная Германии утратила ценное качество — добивать соперников.

— Куда же пропал знаменитый немецкий дух?

— В Германии тоже об этом сейчас много говорят. Но, например, Лотар Маттеус после матча с Испанией сказал, что Фюллькруг как раз возвращает немцам их футбольное достоинство. Но в целом соглашусь. Прежнего качества, когда Германия добивала соперников, не хватает.

— От Мусиалы, которому прочат великое будущее, ожидали большего?

— Это один из первых его сезонов на взрослом уровне. Объективно сложно ждать от юноши, которому еще нет и 20 лет, какой-то феерии на чемпионате мира. Да еще и в такой сложной ситуации, в которой оказалась сборная Германии. Да, конечно, он мог проявить себя лучше, но лучше могли проявить себя и все остальные. Думаю, этот ЧМ станет очень хорошим уроком. На Евро-2000 23-летний Микаэль Баллак в составе сборной Германии занял последнее место в группе, а через два года стал вице-чемпионом мира. Можно провести параллели с Мусиалой. Джамал получил сейчас ценный опыт. Юные звезды нередко начинают с поражений. Ничего страшного — жизнь продолжается.

Футболисты сборной Германии. «Через два года сборная Германии будет сильнейшей в Европе. Наряду с Францией». Мнение Нагучева

— Значит, вы не считаете это немецкое поколение слабейшим в истории?

— Это не слабейшее поколение. Просто этому составу не хватило системности. Думаю, год пандемии негативно сказался на стройности подготовки. Во время пандемии Немецкий футбольный союз прежде всего думал о том, чтобы сохранить клубы бундеслиги — не дать умереть. Например, «Ганноверу», «Шальке», которые находились на грани банкротства. Они в итоге спаслись. И теперь следующий шаг — это развитие сборной Германии.

— А кто будет тренировать сборную? Флик дал понять, что не собирается уходить.

— Вполне реально, что он останется. Немцы проанализируют этот ЧМ и поймут, что были весьма сюрреалистичные обстоятельства, которые повлияли на такой результат. А именно — слабые 15 минут в матче с Японией и поражение испанцев в последнем туре. Думаю, очень важно дать тренеру поработать. Флик — системный специалист. В «Баварии» он это уже показал. Наверное, покажет и в сборной.

Футбол
Сборная Германии по футболу
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Бавария» вышла из числа претендентов на Маркуса Тюрама
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 13 1 2
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