Нагельсманн заявил, что не обсуждал с игроками «Баварии» вылет сборной Германии с ЧМ-2022

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что не обсуждал с командой разочаровывающий вылет сборной Германии с ЧМ-2022.

«Я не очень хороший утешитель. Я мог бы полчаса поговорить о плохом, печальном чемпионате мира, но я стараюсь сосредоточиться на том, на что они могут повлиять — в настоящем и в будущем. Я предложил каждому из игроков прийти ко мне, если они захотят что-то обсудить. Но до сих пор никто не пришел, и я оставил их в покое. В их руках добиться большего успеха, чем на чемпионате мира», — сказал Нагельсманн.

По итогам 3 туров немцы заняли третье место в группе Е чемпионата мира-2022 в Катаре, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.