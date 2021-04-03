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Нагельсманн заявил, что «Лейпциг» расстанется с шансами на чемпионство в случае поражения от «Баварии»

08:14
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о перспективах его команды в чемпионате Германии перед матчем 27-го тура против «Баварии».

«Если мы не победим, или сыграем вничью, то сезон для нас конечно не завершен, но о борьбе за чемпионство можно забыть. В целом «Бавария» невероятно хорошо справляется в таких матчах, они знают, как показать сопернику его границы. Мы должны сыграть смело и уделить особое внимание реализации моментов. И без Левандовски «Бавария» приедет в Лейпциг с командой мирового уровня. Против них невероятно сложно обороняться и пробиваться сквозь их ряды — даже несмотря на то, что в лице Жерома Боатенга и Альфонсо Дэвиса будут отсутствовать два важных игрока обороны», — приводит официальный сайт «Баварии» слова Нагельсманна.

«Лейпциг» занимает второе место в таблице чемпионата Германии с 57 очками в 26 матчах. «Бавария» лидирует с 61 очком в 26 встречах.

Матч «Лейпциг» — «Бавария» состоится сегодня, 3 апреля. Начало — в 19.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/matchpreviews/2021/04/vorbericht-bundesliga-rb-leipzig---fc-bayern

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