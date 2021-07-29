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Нагельсманн заявил, что «Бавария» может испытывать проблемы на старте сезона

09:16
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что его команда может испытывать проблемы на старте сезона-2021/22.

«У нас не очень много времени, нам нужно продолжать набирать форму через матчи чемпионата. Так что, возможно, в первые несколько игр на старте сезона мы будем выглядеть не очень здорово. Впрочем, проблемы есть не только у нас», — приводит Goal слова Нагельсманна.

Первый официальный матч в сезоне-2021/22 «Бавария» проведет 6 августа против «Бремера» в рамках 1/32 финала Кубка Германии.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/nagelsmann-bayern-problems-remain-gladbach-friendly-loss/9sferwzmd1ou1r2r8g6roteo9

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Иван Торопцев все материалы автора

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