Нагельсманн считает, что ничья была бы справедливым итогом матча «Баварии» с «Кельном»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Кельном» (2:3).

«Первый товарищеский матч всегда интересен тем, что ты можешь посмотреть, что смогли перенять футболисты, - цитирует специалиста официальная группа «Баварии» Вконтакте. - С учетом состава игра была хорошей. Исходя из опасных моментов, ничья была бы заслуженным результатом. У нас были хорошие моменты, мы хорошо разыграли свои голы.

У нас были проблемы с передачами с флангов и пасами в глубину. Мы должны сделать несколько шагов. В целом это был интересный матч. Впереди у нас еще одна нормальная тренировочная неделя. Затем у нас будет три товарищеских матча с одним и тем же составом. 26 июля большая часть игроков уже будет в команде. Мы должны будем как можно быстрее интегрировать сборников в процесс».

Нагельсманн заменил Ханса-Дитера Флика на должности главного тренера «Баварии». В прошлом сезоне он работал с «Лейпцигом».