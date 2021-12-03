Нагельсманн считает, что Левандовски может выиграть «Золотой мяч» в будущем

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о церемонии вручения «Золотого мяча». Второе место в голосовании занял нападающий команды Роберт Левандовски.

«Сейчас он не выглядит расстроенным. Но он заслужил «Золотой мяч», так что ему, наверное, немного неприятно.

Теперь надо думать о будущем. Думаю, Роберт все еще может выиграть награду в ближайшие несколько лет. Возможно, он разочарован, но ему нужно почерпнуть из этого новую энергию», — приводит слова Нагельсманна Twitter Bayern & Germany.

JN on Lewandowski & the Ballon d'Or: "He doesn't look frustrated now. But he deserved to win it, so it probably hurts a bit. Now it's about the future and I think he can still win the award in the next few years. He can be disappointed, but he also has to draw new energy from it" pic.twitter.com/gsQLjGANEr — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 3, 2021

«Золотой мяч» выиграл нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Это его седьмой трофей в карьере.