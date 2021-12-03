Нагельсманн считает, что Левандовски может выиграть «Золотой мяч» в будущем
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о церемонии вручения «Золотого мяча». Второе место в голосовании занял нападающий команды Роберт Левандовски.
«Сейчас он не выглядит расстроенным. Но он заслужил «Золотой мяч», так что ему, наверное, немного неприятно.
Теперь надо думать о будущем. Думаю, Роберт все еще может выиграть награду в ближайшие несколько лет. Возможно, он разочарован, но ему нужно почерпнуть из этого новую энергию», — приводит слова Нагельсманна Twitter Bayern & Germany.
«Золотой мяч» выиграл нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Это его седьмой трофей в карьере.
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