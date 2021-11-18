Нагельсманн рассказал о причинах отсутствия Киммиха на тренировке

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман рассказал, почему Йозуа Киммих пропустил тренировку.

«Киммих контактировал с кем-то из своего окружения, подозреваемым в заражении коронавирусом. Тренировку он пропустил в качестве меры предосторожности. Мы узнаем больше в течение дня», — сказал тренер на пресс-конференции.

В сезоне-2021/22 Киммих провел 18 матчей за «Баварию», на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. 16 ноября сообщалось, что футболист вылечился от ковида.